Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor
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Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

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Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar'ı ziyaret etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar ile sohbet eden Kaymakamı Musa Kazım Çelik ailelerin istek ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik'in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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