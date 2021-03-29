Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya geldi
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Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya geldi

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya gelerek hem sanayi esnafının sorunlarını dinledi hem de yeni kurulacak olan Sanayi Odası Kooperatifi hakkında istişarelerde bulundu.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya gelerek hem sanayi esnafının sorunlarını dinledi hem de yeni kurulacak olan Sanayi Odası Kooperatifi hakkında istişarelerde bulundu.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, Tomarza Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Cengiz Köse, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte Tomarza Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci açılış konuşmasını yaparak, "Sanayi sitesinde yeni bir kooperatif kurularak tüm esnafımız birlikte üretim yaparak iş yerlerimizi geliştire fırsatı sizleri bekliyor. Tomarza Kaymakamlığı olarak sizlere bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise, "Tomarza Yeni Sanayi'de kurulacak olan Sanayi Kooperatife Tomarza Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek, 2021 yılı içerisinde Tomarza Belediyesinin Yeni Sanayi Sitesinin içerisinde yapacağı çalışmalardan bahsetti.

Daha sonra Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin sanayi esnafının sorunlarını dinleyerek karşılıklı fikir alış verişi yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Kaymakam Cebeci, Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, sanayi sitesinin etrafını gezerek yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Tomarza Sanayi Esnafı ise, "Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve beraberindeki heyet bizleri ziyaret edip sorunlarımızı dinledikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya geldi
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya geldi
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Tomarza Sanayi Esnafı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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