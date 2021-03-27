Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret
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Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Tomarza-Akdere Mahallesini ziyaret ederek Mahalle sakinleri istek ve şikayetlerini dinledi.

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Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Tomarza-Akdere Mahallesini ziyaret ederek Mahalle sakinleri istek ve şikayetlerini dinledi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe kurum amirleri ile birlikte Tomarza İlçesine bağlı Akdere Mahalle ziyaret etti. Burada mahalle sakinlerini ile sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinleyen Cebeci ve Şehin, yapılacak hizmetler hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirerek fikir alışverişi yaptılar. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:51:45. #1.15#
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