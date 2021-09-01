Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
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Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti

Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamı olarak atanan Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Biga Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner de eşlik etti.

Kaymakam Can ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Erdoğan, Kaymakam Can'a kendileriyle çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip Biga'ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Biga'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve ilçeden 4 yıllık çalışma süresince edindiği güzel anılarla ayrıldığını belirten Kaymakam Can, her zaman iş birliği ve destek içinde çalıştıkları Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Başkan Erdoğan, Kaymakam Can'a hediye takdim etti. - ÇANAKKALE

Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti
Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Can'dan Başkan Erdoğan'a veda ziyareti - Haberler
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