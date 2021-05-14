Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
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Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ve Aile ve Çalışma İlçe Müdürü Fevzi Tepe ile birlikte ilk önce Tepe köyünde 1994 yılında teröristlerce şehit edilen Ahmet Turan'ın abisi Yılmaz Turan ve kardeşi Sayım Turan'ın evini ziyaret eden Kaymakam Avcı, daha sonra Doğanca köyüne geçerek Şehit Piyade Er Zeki Yoran'ın babası İbrahim Yoran'ın evine geçti. Ağaçaltı köyünde Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Beşli'nin eşi Hasgül Beşli'yi de ziyaret eden Kaymakam Avcı, Cuma namazını Leylek köyünde kılarak vatandaşların bayramını kutlayıp çocuklara bayram harçlığı verdi. Leylek köyünde şehit İbrahim Özkur'un mezarını da ziyaret eden Kaymakam Avcı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerce şehit edilen Şehit Serdar Akın'ın mezarına geçti. Burada Müftü Bayram Öztürk tarafından yapılan duanın ardından şehidin annesi Fikriye Akın'ın evini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet eden, taleplerini dinleyen Kaymakam Avcı, "İki gündür bayram vesilesi ile şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Hallerini hatırlarını soruyoruz. Bize iletmek istedikleri bir husus varsa onları hem dinleyip hem de bayramlarını kutlamak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bu vesile ile de tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.

Şehit aileleri ise kaymakam Ertuğrul Avcı'nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek kendisine teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaymakam Avcı'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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