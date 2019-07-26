Kaymakam Altuntaş TDV'ye kurban bağışı

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Kaymakam Altuntaş, Taşova'da TDV kurban bağış standını ziyaret ederek, İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş'tan, vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi aldı.

Burada TDV'ye kurban bağışında bulunan Kaymakam Altuntaş, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Kaymakam Altuntaş, "Türkiye Diyanet Vakfının kurban organizasyonunda ve diğer alanlardaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bu kampanya, dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahibi insanlara Türk milletinin elini uzatmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA