Kaymakam Alkan köydes çalışmalarını inceledi

14.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:21

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçeye bağlı Çampınar ve Danişment Köyünde 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapımına başlanılan alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Alkan, buralarda Çampınar köyü muhtarı Satılmış Sargın ve Danişment köyü muhtarı Sadık Bayrak tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirildi.



Kaymakam Alkan, Çampınar Köyü ziyareti kapsamında Prof. Dr. Bahri Savcı Kütüphanesinde, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı(96) ile görüşerek bir süre sohbet etti.



Ziyaretlerde kaymakam Alkan'a İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Yücel, Mehmet Turhan ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü İsmail Öztürk eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA