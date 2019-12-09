Kaymakam Alkan'dan hasta ziyareti
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Kaymakam Alkan'dan hasta ziyareti

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, günlük çalışma temposu içerisinde, ilçe halkının sorunlarını paylaşmak adına hasta ziyareti gerçekleştiriyor.

09.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:45
Kaymakam Alkan'dan hasta ziyareti

Kaymakamı , günlük çalışma temposu içerisinde, ilçe halkının sorunlarını paylaşmak adına hasta ziyareti gerçekleştiriyor. Alkan, kaymakamlıktan emekli olan Hakkı Uluçay'ı evinde hasta yatağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Hasta Uluçay ve yakınları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Alkan'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer'de eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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