Kaymakam Alibeyoğlu'dan Engelli Çocuğa Tekerlekli Sandalye

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekilli Ufuk Özen Alibeyoğlu, 10 yaşındaki SSPE hastası Hasan Hüseyin Altılar'a puset ve tekerlekli sandalye hediye etti.

Kaymakam Alibeyoğlu, Şenova Mahallesi'nde ikamet eden Altılar'ı evinde ziyaret ederek puset ve tekerlekli sandalye verdi.

Bir süre Altılar'ın ailesiyle sohbet eden Alibeyoğlu, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için devletin olanaklarını seferber ettiklerini söyledi.

Anne Hatice Altılar ise, ziyaretten dolayı Kaymakam Alibeyoğlu'na teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar çocuğumu sırtımda taşıyarak dolaştırıyordum. Oğlum yürüyemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız sayesinde sandalyeye kavuştu. Artık bu zorlukları yaşamayacağız." diye konuştu.