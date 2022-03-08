Kayısı bahçesindeki kazada öldü

Malatya'da kayısı bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada elbisesini traktörün şaftına kaptıran sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sağlık Caddesi üzerinde bulunan kayısı bahçesinde traktör ile ilaçlama yapan Nevzat Alışık elbisesini traktörün şaftına kaptırdı. Traktör ile tanker arasına sıkışan sürücüyü gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Alışık'ın cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa