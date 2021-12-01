Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde ikamet eden Aziz Savaş (82) önceki gün eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine haber vermişti. Savaş için son görüldüğü yerde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Talihsiz adamın cesedine üçüncü günün sonunda Sarıtepe mevkiinde ulaşıldı. Savaş'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

 Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

 İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title