Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu
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Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu

23.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:50

Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu Yalova'da 18 Mart gününden bu yana kayıp olan tır şoförünün cesedi bulundu.

Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu

YALOVA - Yalova'da 18 Mart gününden bu yana kayıp olan tır şoförünün cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde eski Etibank tesisleri içinde bir ağaca asılı ceset bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şahsın 18 Mart tarihinden itibaren kayıp olan tır sürücüsü Ferhan Tetik olduğunu tespit etti. İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden tır şoförü Ferhan Tetik için ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuştu. Aile ayrıca Ferhan Tetik'i bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Olay yerinde savcı tarafından yapılana incelemenin ardından Tetik'in na'şı otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu
Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu
Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu
Kayıp tır şoförünün cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE KAYA

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