Kayıp koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi
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Kayıp koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi

18.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:17
Kayıp koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp 20 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp 20 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde besicilik yapan N.S.'nin 20 koyunu kayboldu. Çalındığını düşünen N.S. durumu jandarmaya bildirdi.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kapısuyu Jandarma Karakolu dedektifleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasıyla ahırın çevresinde koyunlara ait hayvan izleri takip edilerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Hıdırbey Mahallesi Yezur mevkisinde hayvanlar otlanırken bulundu.

Koyunlar sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:19:05. #1.14#
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