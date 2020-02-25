Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu
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Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Polis, üç kızı sorgulamak amacıyla emniyete götürdü.

25.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:24
Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu.

İZMİR'DELER İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İzlerine en son 'de rastlanan 3 lise öğrencisinin 'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.

KONAK'TA BULUNDULAR

20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kız, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.


Kaynak: İHA

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