Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
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Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür

13.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:50
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür

Son dakika haberi: GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve 1 haftadır kayıp olan Neslihan Kaya (40), polis ekiplerince kent merkezinde bulundu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve 1 haftadır kayıp olan Neslihan Kaya (40), polis ekiplerince kent merkezinde bulundu. Kızının bulunduğunu öğrenen anne Hanım Kaya, polislere teşekkür etti.

Aslanlı Mahallesinde oturan ve eşinden ayrıldıktan sonra alkol tüketen ve bağımlı hale gelince de tedavi olmaya başlayan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya, 1 hafta önce yurtta kalan çocuklarını göreceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyince kızının hayatından endişe eden annesi Hanım Kaya, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından bir haftadır aranan Neslihan Kaya, Gaziantep kent merkezinde bulundu. Polis ekiplerince bulunan kadın, durumunun iyi olduğunu ve annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi.

Yaşanan gelişmenin ardından Nurdağı Emniyet Müdürlüğüne çağırılan Hanım Kaya'ya, polis ekipleri kızının bulunduğunu söyledi. Eve geri dönmeyeceğini öğrenince buruk mutluluk yaşayan anne Hanım Kayla, kızının bulunmasını sağlayan polislere teşekkür etti. 


Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür
Son dakika haber! Kayıp kızının bulunduğunu öğrenen anneden polislere teşekkür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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