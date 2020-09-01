Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu Muğla'da yürüyüşe gittikten sonra bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki iş adamının cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Talihsiz adamın ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.

Muğla'nın Milas ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan iş adamı Hasan Hafızoğlu'nun (73), dere kenarında cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın ne şekilde öldüğü ise otopsi sonrasında belli olacak.

YÜRÜYÜŞE GİDİP DÖNMEDİ

İş adamı Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden Ören Mahallesi Bozalan mevkisine, yürüyüşe gitti. Ancak geri dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile gönüllüler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda, dronla iz takip köpekleri de kullanıldı.

ÖLÜM SEBEBİNİ, OTOPSİ BELİRLEYECEK

Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında bu sabah Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dereyi geçmek isterken yüksekten düştüğü tahmin edilen Hafızoğlu'nun ölüm neden otopsiyle belirlenecek.

Kaynak: DHA