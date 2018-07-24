Kayıp Evrim'in Babası Önce 'Traktörden Düştü', Sonra 'Bilmiyorum' Demiş (3)

Kayıp Evrim'in Babası Önce 'Traktörden Düştü', Sonra 'Bilmiyorum' Demiş (3)

DALGIÇLAR BARAJDA ARAMA YAPTIKayıp Evrim Atış'ı arama çalışmaları yayla civarında gün oyu devam etti.

Kayıp Evrim'in Babası Önce 'Traktörden Düştü', Sonra 'Bilmiyorum' Demiş (3)

DALGIÇLAR BARAJDA ARAMA YAPTI

Kayıp Evrim Atış'ı arama çalışmaları yayla civarında gün oyu devam etti. Yenisu köyü yakınlarında bulunan Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde biriken suda Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinlikteki su içinde Evrim'i aradı. Ancak tamamlanan arama çalışmaları sonucunda herhangi bir ize rastlanmadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et