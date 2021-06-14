Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu
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Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu

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Eşi Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet görüp bıçaklandığı öne sürülen kayıp Cesur Bölükbaşı'nın ailesi, genç adamı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kaybından karısının sorumlu tutulduğu Cesur Bölükbaşı'nın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk" dedi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise "Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle" diyerek tepki gösterdi.

Kocaeli Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran'da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı'nı bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Cesur Bölükbaşı'nın vaat edip satın alamadığı ev ve araba nedeniyle eşi tarafından sık sık şiddet görüp hatta bıçaklandığını iddia eden ailesi, genç adamın kaybından eşini sorumlu tutuyordu.

DEFALARCA BAŞKA KADINLA YAKALADI

Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Günlerdir izine ulaşılamayan eşini defalarca başka bir kadınla görüşürken yakaladığını söyleyen Bölükbaşı, uyarılarına rağmen eşinin bu konuşmalara devam ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan iddiaların hedefindeki genç kadın, evli ve bir çocuk babası Cesur Bölükbaşı ile görüştüklerini kabul etti.

Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini 'Dini sohbetler ediyorduk' diyerek savundu

"KOMŞUNUN İNTERNETİNİ BAĞLARKEN TANIŞTIK"

Cesur Bölükbaşı ile dini sohbetler yaptıklarını dile getiren genç kadın, kayıp adamla ilgili şöyle konuştu: "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Telefonla konuşmaya, dertleşmeye başladık. Poğaça yemeye gittiğimde de boynundaki tırnak izlerini gördüm. Eşi yapmış bu çizikleri… Cesur, eşine söz verdiği ev ve arabayı almak için Türkmenistan'a gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum." Genç kadının rahat tavırları ve sözleri stüdyoda şaşkın yarattı. Duydukları karşısında tepki gösteren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Ya siz utanmıyor musunuz? Ne konuştunuz komşuya internet bağlamaya gelen adamla? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?" dedi.

Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini 'Dini sohbetler ediyorduk' diyerek savundu
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