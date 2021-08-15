KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
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KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, Büyükkızılkum Plajı'nda 6 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı'yı (8) arama çalışmaları devam ediyor.

BARTIN'da, Büyükkızılkum Plajı'nda 6 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı'yı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Yakınları sosyal medya Doğukan'ın fotoğrafını paylaşarak, Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter diye paylaşımda bulundu. Karabük'ten Bartın Büyükkızılkum Plajı'na geçen pazartesi günü gelen Yaylacı ailesinin çocukları Doğukan, sahil kenarında oyun oynarken kayboldu. Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ile cankurtaranların sahilde ve denizde yaptıkları tüm aramalara rağmen çocuk bulunamadı. Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Samsun'da konuşlu helikopter gelerek kıyı taraması gerçekleştirdi. Doğukan Yaylacı'nın yakınları sosyal medya hesaplarında, Doğukan'ın fotoğrafını paylaşarak, Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter tüm dostlarımızdan dua bekliyoruz yazdı.

KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI
KAYIP DOĞUKAN İÇİN YAKINLARINDAN 'BIRAK YEĞENİMİ KARADENİZ' PAYLAŞIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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