'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (3)
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğünü itiraf eden Mesut Öztürk'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğünü itiraf eden Mesut Öztürk'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mesut Öztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu