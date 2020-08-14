Kayıp danayı kurtlar parçalamış KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, 10 gün önce sahibinin otlatmak için saldığı yaylada kaybolan dana, kurtlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, 10 gün önce sahibinin otlatmak için saldığı yaylada kaybolan dana, kurtlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

Emet ilçesine bağlı Sarıalan Yaylası Uzunçayır mekvinde, kurtlar tarafından parçalanmış dana bulundu. Dananın, Tavşanlı İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından kulağındaki küpede yazan seri numarasından, Çaldibi köyünde yaşayan Lami Aydoğdu'na ait olduğu belirlendi. Aydoğdu, hayvanının 10 gündür kayıp olduğunu belirterek, "Hayvanları yaz aylarında bu yaylaya salıyorduk. 10 gündür kayıptı. Bu hayvanında salındıktan sonra kaybolduğunu ve aç kalan kurtlar tarafından parçalandığını tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA