Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
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Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu

22.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:41
Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu

ELAZIĞ'ın Yazıkonak beldesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Nurullah Yıldırım, 4 saatlik arama çalışması sonrası, jandarma ekiplerince 5 kilometre uzakta, soğuktan üşümüş ve bitkin olarak bulundu.

ELAZIĞ'ın Yazıkonak beldesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Nurullah Yıldırım, 4 saatlik arama çalışması sonrası, jandarma ekiplerince 5 kilometre uzakta, soğuktan üşümüş ve bitkin olarak bulundu.

Yazıkonak beldesinde yaşayan Nurullah Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karla kaplı beldede iz takip köpekleri ve çok sayıda ekiple gerçekleştirilen 4 saatlik arama çalışmasında Yıldırım, beldeye 5 kilometre uzakta soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu. Jandarma personelinin montu giydirilen Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Oğullarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

 

 


Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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