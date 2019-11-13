Kayıp 3 yaşındaki Umut'u, jandarma ekipleri buldu
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Kayıp 3 yaşındaki Umut'u, jandarma ekipleri buldu

Elazığ'da bisikletiyle oynarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Umut, 10 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim etti.

13.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:23
Kayıp 3 yaşındaki Umut'u, jandarma ekipleri buldu

'da bisikletiyle oynarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Umut, 10 saat sonra ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı beldesinde yaşayan Kaya ailesinin, 3 yaşındaki çocukları Umut, evin önünde bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve yakınları kendi imkanlarıyla yaptığı ilk aramada çocuğa ulaşamadı. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Çok sayıda jandarma ekibi, kokuya duyarları köpek ve teknik personel, bölgeye giderek çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonucu küçük çocuk, gece saatlerinde evden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bisikletiyle birlikte bulundu.


Sağlık durumu iyi olan 3 yaşındaki Umut, ailesine teslim edildi. Aile, çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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