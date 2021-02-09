Kayınvalidesiyle arasındaki buzları eritti! Yıllar sonra poz verdiler
09.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:50
Oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Uzun yıllar aralarında soğuk rüzgarlar esen ikilinin birlikte poz vermesi dikkat çekti. İşte Beren Saat-Serpil Doğulu cephesinde yaşananların perde arkası...
İddiaya göre; Beren Saat ve kayınvalidesi arasındaki mesafe 2017 yazında soğukluğa dönüşmüştü.
Mart 2019'da ise Beren Saat ile Serpil Doğulu'nun, Kuruçeşme'deki bir markette tartıştıkları basına yansımıştı.
Kaynak: Snob Magazin