Kayınvalidesiyle arasındaki buzları eritti! Yıllar sonra poz verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayınvalidesiyle arasındaki buzları eritti! Yıllar sonra poz verdiler

09.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:50
Kayınvalidesiyle arasındaki buzları eritti! Yıllar sonra poz verdiler

Oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Uzun yıllar aralarında soğuk rüzgarlar esen ikilinin birlikte poz vermesi dikkat çekti. İşte Beren Saat-Serpil Doğulu cephesinde yaşananların perde arkası...

İddiaya göre; Beren Saat ve kayınvalidesi arasındaki mesafe 2017 yazında soğukluğa dönüşmüştü.

Mart 2019'da ise Beren Saat ile Serpil Doğulu'nun, Kuruçeşme'deki bir markette tartıştıkları basına yansımıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Pervin Buldan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Feyza Aktan Didem Kınalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Yangın İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayınvalidesiyle arasındaki buzları eritti! Yıllar sonra poz verdiler - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:50:30. #1.16#
title