Kayınvalidesiyle arasındaki buzları eritti! Yıllar sonra poz verdiler

Oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Uzun yıllar aralarında soğuk rüzgarlar esen ikilinin birlikte poz vermesi dikkat çekti. İşte Beren Saat-Serpil Doğulu cephesinde yaşananların perde arkası...

İddiaya göre; Beren Saat ve kayınvalidesi arasındaki mesafe 2017 yazında soğukluğa dönüşmüştü.





Mart 2019'da ise Beren Saat ile Serpil Doğulu'nun, Kuruçeşme'deki bir markette tartıştıkları basına yansımıştı.

Kaynak: Snob Magazin