Kayınpederiyle birlikte olan gelin, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti
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Kayınpederiyle birlikte olan gelin, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kayınpederi ile 20 yıldır aşk yaşadığı ileri sürülen Ayşegül isimli kadın, Ece Üner'in programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı. Eşine "5 çocuğumun 2'si babandan" dediği iddiasını yalanlayan Ayşegül hanım, "Çocuk iddiası doğru değil, eşim babasından mirasından fazla pay almak için döverek söyletti" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Programa katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etti. İddiaların odağındaki Ayşegül ise dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"5 ÇOCUĞUMUN 2'Sİ BABANDAN"

Ece Üner'in programına konuk olan Adnan Bey, eşi ve babasının 20 yıldır birlikte olduğunu bu ilişkiyi de 8-9 ay önce ikisini yatakta basarak öğrendiğini söyledi. 5 çocuk babası adam, eşinin kendisine "5 çocuğumun 2'si babandan' dediğini ileri sürerek DNA testi yapılmasını istedi.

Kayınpederiyle birlikte olan gelin, '5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden' iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti

AYŞEGÜL HANIM: ÇOCUK İDDİASINI EŞİM SÖYLETTİ

İddiaların odağındaki Ayşegül Hanım ise çocuklarının kayınpederinden olmadığını belirterek eşinin kendisine şiddet uygulayarak "2 çocuğum kayınpederim" diyerek ifade vermesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Canlı yayında açıklamalarına devam eden Ayşegül Hanım, "Eşim babasının mirasından daha fazla pay alabilmek için beni döverek böyle söyletti" dedi. Adnan Bey ise böyle bir şey söylemediğini belirterek "Şahitlerim var getireceğim. Ahiret var yalan söyleme" dedi.

Öte yandan çiftin 5 çocuğu için aileden ve kayınpederden DNA örneği alarak test yapıldı.

20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı
20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı
Kayınpederiyle birlikte olan gelin, '5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden' iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
SERPACO FRANK: Kadın isteyerek yapmış. Zorla bir yere kadar. Zevkli kadın. İşini biliyor :)))
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ALİ CİK: Malesef kimin eli kimin cebinde belli değil ! Yazıklar olsun !
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Kayınpederiyle birlikte olan gelin, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti - Haberler Magazin
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