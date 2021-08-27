Kayınço ne demek? Kayınço anlamı ne?
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Kayınço ne demek? Kayınço anlamı ne?

Kayınço ne demek? Kayınço anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kayınço, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kayınço ne demek? Kayınço anlamı ne? İşte, Kayınço kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kayınço kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kayınço anlamı ne? Kayınço ne demek? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KAYINÇO NE DEMEK?

Kayınbirader, bir erkeğe göre karısının, bir kadına göre kocasının yani evli çiftlerin eşlerinin erkek kardeşleri için kullandıkları terimdir. Samimiyet durumunda kayınço olarak da kullanılabilmektedir. Kayın sözcüğünden oluşan kayınpeder ve kayınvalide sözcüğünden farklı olarak tek başına kayın olarak kullanıldığında da aynı anlam kastedilir. Fakat kayın olarak kullanılmaz; iyelik eki olması durumunda kaynım, kaynın vb şeklinde kullanılır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sözcük; kökeni Moğolca evlilik yoluyla hısım anlamına gelen kadumveya Arapça yerine geçme anlamı taşıyan kaim sözcüğünden gelen kayın ile Farsça erkek kardeş anlamına gelen birader sözcüğünün kaynaşmasından oluşmuştur

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