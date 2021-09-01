Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı

Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ davasında karar çıktı. İstismar suçundan hakkında dava açılan enişte İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı ve istismara uğradığını iddia ederek yardım istemişti. Uzun zamandır devam eden davada enişte hakkında karar verildi.

ENİŞTESİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Çığ, evlendirme vaadiyle kendisine 500 bin TL senet imzalatan eniştesinin tecavüze maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarıyla herkesi ekrana kilitleyen Çığ'ın ormanda eniştesi tarafından çekilmiş çıplak fotoğrafları da ortaya çıktı. Dini duygular kullanılarak kandırıldığını ileri süren Çığ, eniştesinin kendisini Afyon'da bir hocaya götürerek 3 bin TL'sini daha kaptırdığını söyledi. İddiaların odağındaki enişte İsa Akman'ın 2019 senesinde yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğünün ortaya çıkmasının olayın seyrini değiştirdi.

Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı

CEZASI BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadıklarından dolayı günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Çığ'ın davasında karar çıktı. İstismar iddiasıyla hakkında dava açılan enişte İsa Akman'ın aldığı ceza belli oldu. Enişte İsa Akman 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş
Büyükşen cinayetinde her şey sil baştan! Afgan uyruklu şüpheli olay sırasında başka yerdeymiş
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Muslera Cristiano Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:36:02. #1.14#

title