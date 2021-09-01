Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ davasında karar çıktı. İstismar suçundan hakkında dava açılan enişte İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı ve istismara uğradığını iddia ederek yardım istemişti. Uzun zamandır devam eden davada enişte hakkında karar verildi.

ENİŞTESİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Çığ, evlendirme vaadiyle kendisine 500 bin TL senet imzalatan eniştesinin tecavüze maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarıyla herkesi ekrana kilitleyen Çığ'ın ormanda eniştesi tarafından çekilmiş çıplak fotoğrafları da ortaya çıktı. Dini duygular kullanılarak kandırıldığını ileri süren Çığ, eniştesinin kendisini Afyon'da bir hocaya götürerek 3 bin TL'sini daha kaptırdığını söyledi. İddiaların odağındaki enişte İsa Akman'ın 2019 senesinde yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğünün ortaya çıkmasının olayın seyrini değiştirdi.

CEZASI BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadıklarından dolayı günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Çığ'ın davasında karar çıktı. İstismar iddiasıyla hakkında dava açılan enişte İsa Akman'ın aldığı ceza belli oldu. Enişte İsa Akman 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.