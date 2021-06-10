Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu
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Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu

Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz (67) suda ölü bulundu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz (67) suda ölü bulundu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağından dün akşam saatlerinde kendisine ait kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz dönmeyince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği arama çalışmalarında, Kerim Oğuz, kayığına yaklaşık 100 metre mesafede sazlıkların arasında hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Kerim Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.Kayıktayken kalp krizi geçirip suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Kerim Oğuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Serik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.


Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu
Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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