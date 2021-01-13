Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı
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Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı

13.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:11
Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi hafif yaralandı.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç- Beyşehir kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Fele mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Atalay yönetimindeki 21 S 0335 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay ile minibüste bulunan Suat Atalay, Badin Tosun, Fehime Tosun, Murat Üçer, Nurten Üçer, Arem Rüzgar Üçer, Suna Tosun, Nebi Tosun, Yusuf Tosun ve Siraç Tosun yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan UĞUR

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