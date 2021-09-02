Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu
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Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu

Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da dün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 82 yaşındaki Niyazi Ceylan, arama ekipleri tarafından 18 saat sonra İnli Yaylası'nda sağ olarak bulundu.

Kütahya'da dün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 82 yaşındaki Niyazi Ceylan, arama ekipleri tarafından 18 saat sonra İnli Yaylası'nda sağ olarak bulundu.

Merkez Lütfiye köyünde oturan Niyazi Ceylan, dün akşam saat 20.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Ceylan'ı bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekiplerince yaklaşık 60 kişilik araştırma ekibi kuruldu. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği ekip, köy ve çevresinde yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 18 saat sonra, köyüne 20 kilometre mesafedeki İnli Yaylası'nda ekipler tarafından sağ olarak bulunan Niyazi Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu
Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu
Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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