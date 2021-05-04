Son dakika haber... Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu
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Son dakika haber... Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, 46 saatlik çalışma sonrası bulundu.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, 46 saatlik çalışma sonrası bulundu.

Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney'in (10) kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara devam edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çocuğu bulmak için aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştırdı.

Jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kömürlük Tepe mevkisindeki yamaçta otururken bulunan Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan çocuğa ilk olarak su içiren jandarma personelinin yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.

Tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, 112 Acil Servis ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Altınyayla ilçesinde pazar günü Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için jandarma, AFAD ve AKUT, arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışmalarda drone ve iz katip köpekleri kullanılmıştı.

Son dakika haber... Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu
Son dakika haber... Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu
Son dakika haber... Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu
Son dakika haber... Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

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