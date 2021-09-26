Kaybolan down sendromlu Emir Talha, 9 saat sonra bulundu - Haberler
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Kaybolan down sendromlu Emir Talha, 9 saat sonra bulundu

Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Haberler | Güncel
Kaybolan down sendromlu Emir Talha, 9 saat sonra bulundu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki down sendromlu Emir Talha Erdem, yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki down sendromlu Emir Talha Erdem, yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

Sorgun ilçesinde yaşayan down sendromlu Emir Talha Erdem, dün saat 17.00 sıralarında evinin önünde oynarken kayboldu. Erdem ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince arama başlatıldı. Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet güçleri ve vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları saat 01.30 sıralarına kadar sürdü ancak bir sonuç alınamadı.Bir yandan da mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, Emir Talha'nın gece saatlerinde Çay Mahallesi Atıf Kılıç Caddesi'nde bir apartmana girdiğini tespit edildi. Apartman girişinde bulunan çocuk, buradan alınarak yaklaşık 9 saat sonra ailesine teslim edildi. Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk de Emir Talha'ya oyuncak hediye etti.


Kaybolan down sendromlu Emir Talha, 9 saat sonra bulundu

Kaybolan down sendromlu Emir Talha, 9 saat sonra bulundu

Kaybolan down sendromlu Emir Talha, 9 saat sonra bulundu

Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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