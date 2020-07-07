Kaybolan 10 büyükbaş jandarma tarafından bulundu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp 10 büyükbaş jandarma tarafından aramalar sonucunda 2 saat sonra bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp 10 büyükbaş jandarma tarafından aramalar sonucunda 2 saat sonra bulundu.

Kuruçay beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde oturan Kenan Kocabey, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 10 adet büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 3 asayiş tim kuvvet ile bölgede geniş çaplı icra edilen arama tarama faaliyeti sonucunda 10 adet büyükbaş hayvan Güzelyurt Mahallesi Alınca mevkiinde tespit edilere, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kenan Kocabey'e ait hayvanların çalınma durumlarının söz konusu olmadığı, hayvanların kontrolsüz bırakılması sonucu kaybolduğu anlaşıldı. Kayıp hayvanlar herhangi bir zarar ve kayıp olmadan Kenan Kocabey isimli kişiye teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA