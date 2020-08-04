Kayalıklardan düşen genç kızı 1,5 kilometre sedye ile taşındı KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Rabia Deniz (21), AKUT, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Rabia Deniz (21), AKUT, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırılan genç kız sedyeyle yaklaşık 1,5 kilometre taşındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Rabia Deniz, dengesini kaybedince kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşları, 112 Acili arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde bölgeye AKUT Kocaeli, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri geldi. Ayağı kırılan Rabia Deniz, sedyeye konularak, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan Rabia Deniz tedavi altına alındı. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, ihbar gelir gelmez çıkış yaptıklarını söyleyerek, "Yaralı arkadaşımız kanyon içerisinde ayağı kırık bir şekilde hareketsiz yerde yatıyordu. Sağlık ekiplerinin yaralıya yaptıkları müdahale sonrasında yaralıyı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 kilometre boyunca Ballıkayalar girişinde bekleyen ambulansa taşıdık. Sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi.

Kaynak: DHA