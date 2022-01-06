Kayalar köy yolunu kapattı, ekipler seferber oldu
Kayalar köy yolunu kapattı, ekipler seferber olduSİVAS Sivas'ta dağdan kopan kayaların köy yolunu ulaşıma kapatmasının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.
SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Kayalar köy yolunu kapattı, ekipler seferber oldu
SİVAS Sivas'ta dağdan kopan kayaların köy yolunu ulaşıma kapatmasının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde gece saatlerinde bağlı Tatar ve Kale köy yolları arasında toprak kayması yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları yola düşerek yolu araç ulaşımına kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Suşehri İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler iş makinalarıyla çalışarak sabah saatlerinde kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.