Kayaköy'e daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu

12.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:19

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın tamamına yeterli ve kaliteli içme suyu temini için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'nde doğal kaynak suyu çıkışında çalışma gerçekleştirdi. Mahalleye içme suyu sağlayan cazibeli su kaynağının başında İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan bakım işi sayesinde, mahalle sakinlerine ulaşan suyun debisi ve kalitesi arttırıldı. Yapılan çalışma kapsamında eski içme suyu boruları da daha sağlıklı hale getirildi.

"Çalışmalardan memnunum"

Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göl, "Yapılan çalışma mahalleye sağlıklı ve kesintisiz su gelmesi açısından çok önemli. Bu hizmetler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler