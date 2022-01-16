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Kayak merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı

Kayak merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı.

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan il özel idaresi karla mücadele ekibi hemen bölgeye hareket etti. Ekiplerin 15 kişiyi kurtarmak için bölgedeki karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda 15 kişi mahsur kaldı.

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