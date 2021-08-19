Kayahan'ın kızı kim? Aslı Gönül Açar kimdir?

Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Aslı Gönül Açar kimdir? Aslı Gönül Açar kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtları!

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Aslı Gönül Açar kaç yaşında ve Aslı Gönül Açar kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ASLI GÖNÜL AÇAR KİMDİR?

Doğum tarihi: Ağustos 2000

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Aslı Gönül Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya geldi.

Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor..