Kayahan'ın Kızı Babası İçin "Bana Bıçak Çekti" Diyen Eski Eşine Tepki Gösterdi

90'lı yılların pop yıldızı Tayfun Duygulu, katıldığı bir radyo programında Kayahan için "Kar Beyazdır Ölüm şarkısı yüzünden aramızda tartışma çıktı. Kayahan bana 20 santim boyunda bıçak çekti" demişti.

"GEREKSİZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞ"

Beste Açar, eski eşi şarkıcı Tayfun Duygulu için: "Halkın sevdiği bir sanatçı hakkında böyle konuşmak doğru değil. Tayfun Bey'e yakıştıramadım, hoş değil. Gereksiz bir açıklama olmuş. Bizi çok üzdü, çünkü babam hayatta değil." dedi.

"BAŞARILI OLSAYDI KİMSE ENGEL OLMAZDI"

Duygulu'nun babası Kayahan için "Benim önümü kesti" sözlerine sinirlenen Beste Açar,"Bir de 'Kayahan benim önümü kesti' demiş. Başarılı olsaydı ona kimse engel olamazdı." Beste Açar, sözü ve bestesi Tayfun Duygulu'ya ait 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısı hakkında da "Sözlerini birlikte yazmıştık" dedi.