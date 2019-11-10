Kayadan oyma cami, kaderine terk edildi

10.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:24

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Keşlik Mahallesinde 300 yıllık geçmişe sahip kayadan oyma tarihi cami, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi.

Keşlik Mahallesi'nde bulunan kayadan oyma cami, 1907 yılında mahalleye cami yapılana kadar kullanıldı. 112 yıldır kullanılmamasına rağmen, içinde minber ve mihrap bulunan cami, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. Peribacalarının arasında bulunan kayadan oyma caminin içindeki duvarlar sprey boyayla boyanarak, yazılar yazılıp tahrip edildi.

Kaynak: DHA

Keşlik Mahallesi Muhtarı Emir Metin, tarihi cami ile ilgili, "Burası yıllar önce kullanılmış olan bir camimizdir. Tek oda halinde olan caminin bir bölümü, erkek cemaat için kullanılmış. Diğer bölümü de kadınlar için kullanılarak, cami şekline getirilmiş" dedi.Caminin son durumunun içler acısı olduğunu kaydeden Metin, "Kayadan oyma cami bakımsızlıktan yıpranmış ve dökülmüş bir haldedir. Duvarlara sprey boyalarla yazılar yazılmış. Caminin içerisinde mihrap ve minber bulunuyor. Bizler bu kayadan oyma caminin restore edilmesini istiyoruz. Burasının turizme kazandırılması mahallemiz için çok güzel olur" diye konuştu.