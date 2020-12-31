5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

Burdur'da 70 yaşında bir çoban, kuytu bir yerde ısınmak için ateş yaktığı sırada 4-5 tonluk kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay yerine gelen ekipler, talihsiz adamın cansız bedenine güçlükle ulaştı.

Akşam saatlerinde Kavacık köyü kırsalında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre kuytu bir alanda ısınmak için ateş yakan çoban Adil Günay (70), üzerine yaklaşık 4-5 tonluk kaya parçasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine AFAD ve Bucak Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri sevk edilirken, talihsiz adamın cansız bedenini kayaların arasından güçlükle çıkarıldı. Talihsiz adamın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı