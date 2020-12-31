5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

31.12.2020 00:36 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:37

Burdur'da 70 yaşında bir çoban, kuytu bir yerde ısınmak için ateş yaktığı sırada 4-5 tonluk kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay yerine gelen ekipler, talihsiz adamın cansız bedenine güçlükle ulaştı.

Akşam saatlerinde Kavacık köyü kırsalında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre kuytu bir alanda ısınmak için ateş yakan çoban Adil Günay (70), üzerine yaklaşık 4-5 tonluk kaya parçasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine AFAD ve Bucak Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri sevk edilirken, talihsiz adamın cansız bedenini kayaların arasından güçlükle çıkarıldı. Talihsiz adamın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti
5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AVŞAR: KİMİ SARAYLARDA ALTIN ÇATALLARDAN ALTIN BARDAKLARDAN ZİYAFETİNİ YAPAR KİMİ ISINMAK İÇİN NE KADAR ISINILIRSA O DA ŞİDDETLİ RÜZGARI ARDINA ALMAK İÇİN SIĞINDIĞI YERDE ÖLÜR. BU ÜLKE ZENGİNE CENNET FAKİRE İŞGENCE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Tamer Karadağlı Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Vitor Hugo Samet Aybaba Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:12:11. #1.15#
title