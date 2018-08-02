Kaya, Divriği'de İncelemelerde Bulundu

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü çerçevesinde Divriği ilçesinde restorasyonları devam eden Tevrüzlü Konağı ve Hüma Hatun Sokağı'nda incelemelerde bulundu.

İl Özel İdare Sekreteri Kaya, Divriği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen ve kontrollüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan, Divriği'nin önemli konaklarından birisi olan Tevrüzlü Konağı'nın restorasyon çalışmalarında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, sürdürülen çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve konağın restorasyonunun aslına bağlı kalınarak yapıldığını söyledi.

Ardından Kaya ve beraberindekiler, Divriği ilçesinde sokak sağlıklaştırma kapsamında Hüma Hatun Sokağı'nda yürütülen çalışmaları da inceledi.

Hüma Hatun Sokağının Türkiye için bir örnek teşkil edeceğini belirten Kaya, "Gerek içerisindeki fonksiyonlarıyla, gerek ilçenin özgün tarihine uygun yapı elemanlarıyla inşa edildi. Sokağın içerisinde Divriği'nin tarihinde kullanılan içeriklere yer veriliyor. Bunlar, tarihimizin yaşatılması için çok önemli bir unsur." diye konuştu.

Konakların ve tarihi sokakların restorasyonunun önemli olduğunu ancak yaşatmanın ve sahip çıkmanın bir o kadar değerli olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Divriği yakın zamanda önemli bir cazibe merkezi olacak. Bu tarihi mekanlar Divriği'yi geleceğe en iyi şekilde taşıyacak. Divriği'deki çalışmaların yürütülmesinde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı döneminde bizlere destek olan Sivas Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'a, çalışmalarımızda bizlere her zaman önderlik eden Vali Davut Gül'e, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

İncelemeler sırasında Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, İmar Kentsel İyileştirme Müdürü Erdoğan Altınküpe, restorasyon sorumlusu Alpaslan Himyeri ve ilgili teknik personeller de eşlik etti.