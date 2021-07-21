Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti
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Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti Sivas'ta bulunan Soğuk Çermik, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı Sivas'ta bulunan Soğuk Çermik, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Sivas'ta bulunan Soğuk Çermik, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı

SİVAS - Sivas'ta bulunan Soğuk Çermik, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Sivas'ta son 90 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Hava sıcaklığının 40 derecelere kadar yükseldiği kentte vatandaşlar sıcaktan kaçacak yer arıyor. Kimileri ağaç altında serinlemeye çalışırken kimileri ise kentte bulunan çeşitli turizm bölgelerinde serinliyor. Kavurucu sıcaklarla birlikte kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik ziyaretçi akınına uğradı. Serin kaplıca suyu birçok derde de deva oluyor. Sıcaktan bunalar ve serinlemek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Soğuk Çermik'te havuzlar tıka basa doldu.

"Sıcakta yapılacak en güzel aktivite"

Soğuk Çermiğe gelen vatandaşlardan Turan Taşkıran, "Bugün buraya gelelim dedik. Biraz kalabalık ama beklediğimizden daha iyi. İnsanlar çok rahatlıyor. Başta biraz soğuk oluyor ama girdikten sonra alışıyoruz. Ferahladık, çok güzel" dedi.

Ercan Yaramış, "Sivas'ta ki bütün .. gittim. Burası yazın çok güzel. Kışında sıcak çermik var. Balıklı kaplıca var. Şehrimiz bu açıdan bayağı iyi. İyi oluyor ferahlıyoruz yazın. Bunaldığımız zaman geliyoruz iyi oluyor" diye konuştu.

Yusuf Can Güney ise, "Bu sıcakta yapılacak en güzel şey. İnsan ferahlıyor. Biraz kalabalık. Sıcakta yapılacak en güzel aktivite Soğuk Çermikte yüzmek" dedi.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti
Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti
Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti
Kavurucu sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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