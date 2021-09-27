KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, D-100 karayolunda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, D-100 karayolunda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İsmail Çelik idaresindeki 06 HB 1518 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Sieglinde Özdemir idaresindeki 14 BF 008 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yara almazken, İsmail Çelik'in otomobilinde bulunan Münire İlhan (29) yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acile haber verdi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Münire İlhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

 Trafikte çakar, makas ve drifte af yok! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi

Trafikte çakar, makas ve drifte af yok! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi

 Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Güzel Sözler
Spor Valentin Rosier Abdullah Avcı Mustafa Denizli Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kemal Kılıçdaroğlu Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:16:39. #1.12#