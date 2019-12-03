Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı
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Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı

Bursa'da bir polis, kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

03.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:41
Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı

'da bir , kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesi 'nde çıkan kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru Alaadin Ö., olaya müdahale ettiği sırada kendi silahından çıkan kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan polis olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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