Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
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Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Hekimhan ilçesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bölgeye kavga ihbarına giden polis ekipleri yol kenarında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde bir adet tabanca ile nacak bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hayatını kaybeden şahsın Serkan Oktay (30) olduğunu belirlerken, olaya karıştıkları değerlendirilen M. S., Ö. D. ve T. D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Serkan Oktay'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu
Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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