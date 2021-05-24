Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı
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Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı

Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kavga eden 7 kişilik gruba müdahale eden polis ekipleri, çevrede ve şahısların üzerinde yaptığı aramada, 5 saksı esrar ile birlikte 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Konya'da kavga eden 7 kişilik gruba müdahale eden polis ekipleri, çevrede ve şahısların üzerinde yaptığı aramada, 5 saksı esrar ile birlikte 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye attığı sırada kavga eden 7 kişilik gruba müdahale etti. Kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Biber gazıyla ayrılan şahısların hareketlerinden şüphelenen Meram Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şahısların üzerinde ve çevrede yaptığı aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ayrıca çevrede bulunan 5 saksı esrar maddesine de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar işlem yapılmak Lalebahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. - KONYA

Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı
Kavga eden 7 kişiden 5 saksı esrar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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