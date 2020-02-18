18.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.



Başsavcılık tarafından yapılan bir açıklamada, " Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle