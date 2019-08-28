Kavaklılar Saralan Mahallesi şenliğinde buluştu

28.08.2019 16:44

Saralan Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kavak Kuş Tepesi Yayla Şenlikleri düzenlendi.



Saralan Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 5.si düzenlen şenliklere Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da katıldı. İbrahim Sarıcaoğlu, Kuş Tepesi mevkisinin Saralan Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bırakılması konusunda destek sözü verdi.



Şenlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençler arası güreş yarışmaları yapıldı. Çocuklar ise çuval yarışmasında ter döktü. Şenliklerde her yıl yapılan ağalık yarışmasını Kavak esnafı Hacı Akti ağa olarak seçildi. Şenlikte konuşma yapan Sarıcaoğlu, "Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin taleplerini dinledim. Bu Kuş Tepesi'nin Saralan Mahallesi'ne piknik alanı olarak verilmesi konusunda elimden geleni yapacağım. Bu tür etkinlikler bizlerin böyle bir araya gelmesine vesile oluyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA