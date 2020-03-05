Kavak'ta Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Toplantısı

05.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:24

Kavak'ta Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam İbrahim Engin Şenay, İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğu, Spor Şube Müdürü Celalettin Kapcak, Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Tunsel Aslankoç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük katıldı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilçedeki ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sportif yetenek taramasının yapılarak uygun görülen öğrencilerin spora yönlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA